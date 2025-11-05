Kamala Horris (KAMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.61% Prijswijziging (1D) -1.61% Prijswijziging (7D) -11.88% Prijswijziging (7D) -11.88%

Kamala Horris (KAMA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.03919388, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAMA met -0.61% veranderd in het afgelopen uur, -1.61% in de afgelopen 24 uur en -11.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kamala Horris (KAMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 82.11K$ 82.11K $ 82.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 82.11K$ 82.11K $ 82.11K Circulerende voorraad 995.56M 995.56M 995.56M Totale voorraad 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

De huidige marktkapitalisatie van Kamala Horris is $ 82.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAMA is 995.56M, met een totale voorraad van 995559218.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 82.11K.