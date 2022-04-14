Kamabla (KAMABLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kamabla (KAMABLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kamabla (KAMABLA) Informatie Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname "Kamabla," coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it's a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement. Officiële website: https://kamablacoin.com/ Whitepaper: https://kamablacoin.com/white-paper/

Kamabla (KAMABLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kamabla (KAMABLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.14K $ 33.14K $ 33.14K Totale voorraad: $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M Circulerende voorraad: $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.14K $ 33.14K $ 33.14K Hoogste ooit: $ 0.00170002 $ 0.00170002 $ 0.00170002 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Kamabla (KAMABLA) prijs

Kamabla (KAMABLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kamabla (KAMABLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAMABLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAMABLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAMABLA begrijpt, kun je de live prijs van KAMABLA token verkennen!

Prijsvoorspelling van KAMABLA Wil je weten waar je KAMABLA naartoe gaat? Onze KAMABLA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KAMABLA token!

