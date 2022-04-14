Kakaxa (KAKAXA) Tokenomie
Kakaxa (KAKAXA) Informatie
$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩
While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin.
So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.
📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON.
Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.
How much are you willing to believe in shit?
Up to 100k TON: 100% TGE.
100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks.
‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back.
Tokenomics:
Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%
You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏
Kakaxa (KAKAXA) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kakaxa (KAKAXA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Kakaxa (KAKAXA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Kakaxa (KAKAXA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal KAKAXA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel KAKAXA tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van KAKAXA begrijpt, kun je de live prijs van KAKAXA token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.