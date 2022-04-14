KAKA (KAKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KAKA (KAKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KAKA (KAKA) Informatie What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Officiële website: https://www.kakasol.com/ Koop nu KAKA!

KAKA (KAKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KAKA (KAKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 202.38K $ 202.38K $ 202.38K Totale voorraad: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Circulerende voorraad: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 202.38K $ 202.38K $ 202.38K Hoogste ooit: $ 0.01920151 $ 0.01920151 $ 0.01920151 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020262 $ 0.00020262 $ 0.00020262 Meer informatie over KAKA (KAKA) prijs

KAKA (KAKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KAKA (KAKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAKA begrijpt, kun je de live prijs van KAKA token verkennen!

Prijsvoorspelling van KAKA Wil je weten waar je KAKA naartoe gaat? Onze KAKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KAKA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!