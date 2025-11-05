Kai Ken (KAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) +0.12% Prijswijziging (7D) -12.59% Prijswijziging (7D) -12.59%

Kai Ken (KAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAI met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, +0.12% in de afgelopen 24 uur en -12.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kai Ken (KAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 429.11K$ 429.11K $ 429.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 429.11K$ 429.11K $ 429.11K Circulerende voorraad 420.69T 420.69T 420.69T Totale voorraad 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kai Ken is $ 429.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAI is 420.69T, met een totale voorraad van 420690000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 429.11K.