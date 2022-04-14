Kafenio Coin (KFN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kafenio Coin (KFN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kafenio Coin (KFN) Informatie Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Officiële website: https://kafeniocoin.com/

Kafenio Coin (KFN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kafenio Coin (KFN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.34K $ 6.34K $ 6.34K Totale voorraad: $ 58.17M $ 58.17M $ 58.17M Circulerende voorraad: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Hoogste ooit: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011495 $ 0.00011495 $ 0.00011495 Meer informatie over Kafenio Coin (KFN) prijs

Kafenio Coin (KFN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kafenio Coin (KFN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KFN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KFN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KFN begrijpt, kun je de live prijs van KFN token verkennen!

