De live Kaboom prijs vandaag is 0.00000659 USD. Volg realtime KABOOM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KABOOM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KABOOM

KABOOM Prijsinformatie

Wat is KABOOM

KABOOM officiële website

KABOOM tokenomie

KABOOM Prijsvoorspelling

Kaboom Prijs (KABOOM)

1 KABOOM naar USD live prijs:

+5.60%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Kaboom (KABOOM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:23:19 (UTC+8)

Kaboom (KABOOM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000606
$ 0.00000606$ 0.00000606
24u laag
$ 0.00000666
$ 0.00000666$ 0.00000666
24u hoog

$ 0.00000606
$ 0.00000606$ 0.00000606

$ 0.00000666
$ 0.00000666$ 0.00000666

$ 0.00266209
$ 0.00266209$ 0.00266209

$ 0.00000606
$ 0.00000606$ 0.00000606

-0.34%

+5.60%

-26.28%

-26.28%

Kaboom (KABOOM) real-time prijs is $0.00000659. De afgelopen 24 uur werd er KABOOM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000606 en een hoogtepunt van $ 0.00000666, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KABOOM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00266209, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000606 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KABOOM met -0.34% veranderd in het afgelopen uur, +5.60% in de afgelopen 24 uur en -26.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kaboom (KABOOM) Marktinformatie

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

--
----

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

998.21M
998.21M 998.21M

998,212,028.509088
998,212,028.509088 998,212,028.509088

De huidige marktkapitalisatie van Kaboom is $ 6.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KABOOM is 998.21M, met een totale voorraad van 998212028.509088. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.65K.

Kaboom (KABOOM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kaboom naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kaboom naar USD $ -0.0000016568.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kaboom naar USD $ -0.0000011950.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kaboom naar USD $ -0.000002020374665065437.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+5.60%
30 dagen$ -0.0000016568-25.14%
60 dagen$ -0.0000011950-18.13%
90 dagen$ -0.000002020374665065437-23.46%

Wat is Kaboom (KABOOM)?

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kaboom (KABOOM) hulpbron

Officiële website

Kaboom Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kaboom (KABOOM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kaboom (KABOOM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kaboom te bekijken.

Bekijk nu de Kaboom prijsvoorspelling !

KABOOM naar lokale valuta's

Kaboom (KABOOM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kaboom (KABOOM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KABOOM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kaboom (KABOOM)

Hoeveel is Kaboom (KABOOM) vandaag waard?
De live KABOOM prijs in USD is 0.00000659 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KABOOM naar USD prijs?
De huidige prijs van KABOOM naar USD is $ 0.00000659. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kaboom?
De marktkapitalisatie van KABOOM is $ 6.65K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KABOOM?
De circulerende voorraad van KABOOM is 998.21M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KABOOM?
KABOOM bereikte een ATH-prijs van 0.00266209 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KABOOM?
KABOOM zag een ATL-prijs van 0.00000606 USD.
Wat is het handelsvolume van KABOOM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KABOOM is -- USD.
Zal KABOOM dit jaar hoger gaan?
KABOOM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KABOOM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:23:19 (UTC+8)

Kaboom (KABOOM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

