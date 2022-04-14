Kabila (KBL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kabila (KBL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kabila (KBL) Informatie Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila's ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Officiële website: https://www.kabila.app Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf

Kabila (KBL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kabila (KBL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 215.20M $ 215.20M $ 215.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Hoogste ooit: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 Laagste ooit: $ 0.00650047 $ 0.00650047 $ 0.00650047 Huidige prijs: $ 0.00672118 $ 0.00672118 $ 0.00672118 Meer informatie over Kabila (KBL) prijs

Kabila (KBL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kabila (KBL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KBL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KBL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KBL begrijpt, kun je de live prijs van KBL token verkennen!

Prijsvoorspelling van KBL Wil je weten waar je KBL naartoe gaat? Onze KBL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KBL token!

