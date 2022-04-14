Justice For Honey ($HONEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Justice For Honey ($HONEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Justice For Honey ($HONEY) Informatie $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Officiële website: https://honeysolana.com

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Justice For Honey ($HONEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.14K Totale voorraad: $ 999.04M Circulerende voorraad: $ 999.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.14K Hoogste ooit: $ 0.00158304 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Justice For Honey ($HONEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $HONEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $HONEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $HONEY begrijpt, kun je de live prijs van $HONEY token verkennen!

