Just Woot (WOOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -15.09% Prijswijziging (7D) -15.09%

Just Woot (WOOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WOOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WOOT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WOOT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -15.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just Woot (WOOT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Just Woot is $ 6.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WOOT is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.61K.