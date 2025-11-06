BeursDEX+
De live Just Woot prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime WOOT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WOOT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 WOOT naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Just Woot (WOOT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:23:12 (UTC+8)

Just Woot (WOOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.09%

-15.09%

Just Woot (WOOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WOOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WOOT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WOOT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -15.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just Woot (WOOT) Marktinformatie

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

--
----

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Just Woot is $ 6.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WOOT is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.61K.

Just Woot (WOOT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Just Woot naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Just Woot naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Just Woot naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Just Woot naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-40.59%
60 dagen$ 0-56.59%
90 dagen$ 0--

Wat is Just Woot (WOOT)?

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

Just Woot (WOOT) hulpbron

Officiële website

Just Woot Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Just Woot (WOOT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Just Woot (WOOT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Just Woot te bekijken.

Bekijk nu de Just Woot prijsvoorspelling !

WOOT naar lokale valuta's

Just Woot (WOOT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Just Woot (WOOT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WOOT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Just Woot (WOOT)

Hoeveel is Just Woot (WOOT) vandaag waard?
De live WOOT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WOOT naar USD prijs?
De huidige prijs van WOOT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Just Woot?
De marktkapitalisatie van WOOT is $ 6.61K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WOOT?
De circulerende voorraad van WOOT is 10.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WOOT?
WOOT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WOOT?
WOOT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van WOOT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WOOT is -- USD.
Zal WOOT dit jaar hoger gaan?
WOOT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WOOT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Just Woot (WOOT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

