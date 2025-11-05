BeursDEX+
De live Just need some rest prijs vandaag is 0.00437206 USD. Volg realtime REST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de REST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over REST

REST Prijsinformatie

Wat is REST

REST officiële website

REST tokenomie

REST Prijsvoorspelling

1 REST naar USD live prijs:

$0.00437206
$0.00437206$0.00437206
0.00%1D
USD
Just need some rest (REST) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:22:22 (UTC+8)

Just need some rest (REST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01275586
$ 0.01275586$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

--

--

0.00%

0.00%

Just need some rest (REST) real-time prijs is $0.00437206. De afgelopen 24 uur werd er REST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De REST hoogste prijs aller tijden is $ 0.01275586, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00437206 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is REST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just need some rest (REST) Marktinformatie

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

De huidige marktkapitalisatie van Just need some rest is $ 4.37M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van REST is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999895.470689. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.37M.

Just need some rest (REST) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Just need some rest naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Just need some rest naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Just need some rest naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Just need some rest naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ 0.00000000000.00%
90 dagen$ 0--

Wat is Just need some rest (REST)?

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Just need some rest (REST) hulpbron

Officiële website

Just need some rest Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Just need some rest (REST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Just need some rest (REST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Just need some rest te bekijken.

Bekijk nu de Just need some rest prijsvoorspelling !

REST naar lokale valuta's

Just need some rest (REST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Just need some rest (REST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van REST token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Just need some rest (REST)

Hoeveel is Just need some rest (REST) vandaag waard?
De live REST prijs in USD is 0.00437206 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige REST naar USD prijs?
De huidige prijs van REST naar USD is $ 0.00437206. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Just need some rest?
De marktkapitalisatie van REST is $ 4.37M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van REST?
De circulerende voorraad van REST is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van REST?
REST bereikte een ATH-prijs van 0.01275586 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van REST?
REST zag een ATL-prijs van 0.00437206 USD.
Wat is het handelsvolume van REST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van REST is -- USD.
Zal REST dit jaar hoger gaan?
REST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de REST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:22:22 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

