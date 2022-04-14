JUST KIRA (KIRAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JUST KIRA (KIRAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JUST KIRA (KIRAI) Informatie Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity. Officiële website: https://thekiraproject.online Whitepaper: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project Koop nu KIRAI!

JUST KIRA (KIRAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JUST KIRA (KIRAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.78K $ 88.78K $ 88.78K Totale voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Circulerende voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.78K $ 88.78K $ 88.78K Hoogste ooit: $ 0.01981453 $ 0.01981453 $ 0.01981453 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over JUST KIRA (KIRAI) prijs

JUST KIRA (KIRAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JUST KIRA (KIRAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIRAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIRAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIRAI begrijpt, kun je de live prijs van KIRAI token verkennen!

