De live Just Juni by Virtuals prijs vandaag is 0.00002782 USD. Volg realtime JUNI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JUNI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over JUNI

JUNI Prijsinformatie

Wat is JUNI

JUNI officiële website

JUNI tokenomie

JUNI Prijsvoorspelling

Just Juni by Virtuals logo

Just Juni by Virtuals Prijs (JUNI)

Niet genoteerd

1 JUNI naar USD live prijs:

-1.60%1D
USD
Just Juni by Virtuals (JUNI) live prijsgrafiek
Just Juni by Virtuals (JUNI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-1.68%

-22.32%

-22.32%

Just Juni by Virtuals (JUNI) real-time prijs is $0.00002782. De afgelopen 24 uur werd er JUNI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002748 en een hoogtepunt van $ 0.00003023, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUNI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00006908, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001195 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUNI met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.68% in de afgelopen 24 uur en -22.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Just Juni by Virtuals is $ 21.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUNI is 772.49M, met een totale voorraad van 772491747.3824497. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.49K.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Just Juni by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Just Juni by Virtuals naar USD $ +0.0000009821.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Just Juni by Virtuals naar USD $ -0.0000011172.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Just Juni by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.68%
30 dagen$ +0.0000009821+3.53%
60 dagen$ -0.0000011172-4.01%
90 dagen$ 0--

Wat is Just Juni by Virtuals (JUNI)?

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Just Juni by Virtuals (JUNI) hulpbron

Officiële website

Just Juni by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Just Juni by Virtuals (JUNI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Just Juni by Virtuals (JUNI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Just Juni by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Just Juni by Virtuals prijsvoorspelling !

JUNI naar lokale valuta's

Just Juni by Virtuals (JUNI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Just Juni by Virtuals (JUNI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JUNI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Just Juni by Virtuals (JUNI)

Hoeveel is Just Juni by Virtuals (JUNI) vandaag waard?
De live JUNI prijs in USD is 0.00002782 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JUNI naar USD prijs?
De huidige prijs van JUNI naar USD is $ 0.00002782. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Just Juni by Virtuals?
De marktkapitalisatie van JUNI is $ 21.49K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JUNI?
De circulerende voorraad van JUNI is 772.49M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JUNI?
JUNI bereikte een ATH-prijs van 0.00006908 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JUNI?
JUNI zag een ATL-prijs van 0.00001195 USD.
Wat is het handelsvolume van JUNI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JUNI is -- USD.
Zal JUNI dit jaar hoger gaan?
JUNI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JUNI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Just Juni by Virtuals (JUNI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

