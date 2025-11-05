Just Juni by Virtuals (JUNI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002748 $ 0.00002748 $ 0.00002748 24u laag $ 0.00003023 $ 0.00003023 $ 0.00003023 24u hoog 24u laag $ 0.00002748$ 0.00002748 $ 0.00002748 24u hoog $ 0.00003023$ 0.00003023 $ 0.00003023 Hoogste prijs ooit $ 0.00006908$ 0.00006908 $ 0.00006908 Laagste prijs $ 0.00001195$ 0.00001195 $ 0.00001195 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -1.68% Prijswijziging (7D) -22.32% Prijswijziging (7D) -22.32%

Just Juni by Virtuals (JUNI) real-time prijs is $0.00002782. De afgelopen 24 uur werd er JUNI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002748 en een hoogtepunt van $ 0.00003023, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUNI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00006908, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001195 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUNI met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.68% in de afgelopen 24 uur en -22.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K Circulerende voorraad 772.49M 772.49M 772.49M Totale voorraad 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

De huidige marktkapitalisatie van Just Juni by Virtuals is $ 21.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUNI is 772.49M, met een totale voorraad van 772491747.3824497. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.49K.