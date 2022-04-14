Just Cuz (CUZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Just Cuz (CUZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Just Cuz (CUZ) Informatie Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv's legendary philosophy—"Don't overthink it. Just roll with it." What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase "Just Cuz" has become a universal response to life's randomness. Officiële website: https://memsite.fun/justcuz

Just Cuz (CUZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Just Cuz (CUZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.86K $ 71.86K $ 71.86K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 71.86K $ 71.86K $ 71.86K Hoogste ooit: $ 0.00293392 $ 0.00293392 $ 0.00293392 Laagste ooit: $ 0.00007082 $ 0.00007082 $ 0.00007082 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Just Cuz (CUZ) prijs

Just Cuz (CUZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Just Cuz (CUZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUZ begrijpt, kun je de live prijs van CUZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van CUZ Wil je weten waar je CUZ naartoe gaat? Onze CUZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CUZ token!

