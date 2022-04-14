Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Just a LOTTO ($LOTTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Just a LOTTO ($LOTTO) Informatie $LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers! $LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers! Officiële website: https://justalotto.com/ Koop nu $LOTTO!

Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Just a LOTTO ($LOTTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 483.19K $ 483.19K $ 483.19K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 483.19K $ 483.19K $ 483.19K Hoogste ooit: $ 0.00502766 $ 0.00502766 $ 0.00502766 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00048103 $ 0.00048103 $ 0.00048103 Meer informatie over Just a LOTTO ($LOTTO) prijs

Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Just a LOTTO ($LOTTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $LOTTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $LOTTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $LOTTO begrijpt, kun je de live prijs van $LOTTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van $LOTTO Wil je weten waar je $LOTTO naartoe gaat? Onze $LOTTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $LOTTO token!

