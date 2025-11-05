Just a Circle (CRCL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.85% Prijswijziging (1D) -5.87% Prijswijziging (7D) -23.52% Prijswijziging (7D) -23.52%

Just a Circle (CRCL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CRCL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRCL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00426581, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRCL met -0.85% veranderd in het afgelopen uur, -5.87% in de afgelopen 24 uur en -23.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just a Circle (CRCL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 91.72K$ 91.72K $ 91.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 91.72K$ 91.72K $ 91.72K Circulerende voorraad 999.90M 999.90M 999.90M Totale voorraad 999,895,297.816002 999,895,297.816002 999,895,297.816002

De huidige marktkapitalisatie van Just a Circle is $ 91.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRCL is 999.90M, met een totale voorraad van 999895297.816002. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 91.72K.