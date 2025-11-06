Just A Boring Guy (BORING GUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00012841$ 0.00012841 $ 0.00012841 Laagste prijs $ 0.0000051$ 0.0000051 $ 0.0000051 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -3.33% Prijswijziging (7D) -3.33%

Just A Boring Guy (BORING GUY) real-time prijs is $0.00000517. De afgelopen 24 uur werd er BORING GUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BORING GUY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00012841, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000051 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BORING GUY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -3.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Just A Boring Guy (BORING GUY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Circulerende voorraad 998.70M 998.70M 998.70M Totale voorraad 998,704,944.277207 998,704,944.277207 998,704,944.277207

De huidige marktkapitalisatie van Just A Boring Guy is $ 5.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BORING GUY is 998.70M, met een totale voorraad van 998704944.277207. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.16K.