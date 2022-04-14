Juris Protocol (JURIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Juris Protocol (JURIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Juris Protocol (JURIS) Informatie Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network. Officiële website: https://jurisprotocol.com/ Whitepaper: https://juris-protocol.gitbook.io/juris-protocol

Juris Protocol (JURIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Juris Protocol (JURIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Totale voorraad: $ 999.47B $ 999.47B $ 999.47B Circulerende voorraad: $ 390.15B $ 390.15B $ 390.15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Juris Protocol (JURIS) prijs

Juris Protocol (JURIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Juris Protocol (JURIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JURIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JURIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JURIS begrijpt, kun je de live prijs van JURIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van JURIS Wil je weten waar je JURIS naartoe gaat? Onze JURIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JURIS token!

