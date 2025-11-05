BeursDEX+
De live JunkCoin Doge Real Name prijs vandaag is 0.00009714 USD. Volg realtime JUNKCOIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JUNKCOIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

JunkCoin Doge Real Name logo

JunkCoin Doge Real Name Prijs (JUNKCOIN)

Niet genoteerd

1 JUNKCOIN naar USD live prijs:

--
----
+0.60%1D
mexc
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:07:28 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000735
$ 0.0000735
24u laag
$ 0.00010059
$ 0.00010059
24u hoog

$ 0.0000735
$ 0.0000735

$ 0.00010059
$ 0.00010059

$ 0.00038741
$ 0.00038741

$ 0.00005885
$ 0.00005885

+12.22%

+2.38%

-5.65%

-5.65%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) real-time prijs is $0.00009714. De afgelopen 24 uur werd er JUNKCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000735 en een hoogtepunt van $ 0.00010059, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUNKCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00038741, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005885 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUNKCOIN met +12.22% veranderd in het afgelopen uur, +2.38% in de afgelopen 24 uur en -5.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Marktinformatie

$ 91.84K
$ 91.84K

--
----

$ 91.84K
$ 91.84K

947.93M
947.93M

947,933,806.455353
947,933,806.455353

De huidige marktkapitalisatie van JunkCoin Doge Real Name is $ 91.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUNKCOIN is 947.93M, met een totale voorraad van 947933806.455353. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 91.84K.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van JunkCoin Doge Real Name naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van JunkCoin Doge Real Name naar USD $ -0.0000698651.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van JunkCoin Doge Real Name naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van JunkCoin Doge Real Name naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.38%
30 dagen$ -0.0000698651-71.92%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)?

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) hulpbron

Officiële website

JunkCoin Doge Real Name Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor JunkCoin Doge Real Name te bekijken.

Bekijk nu de JunkCoin Doge Real Name prijsvoorspelling !

JUNKCOIN naar lokale valuta's

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JUNKCOIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Hoeveel is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) vandaag waard?
De live JUNKCOIN prijs in USD is 0.00009714 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JUNKCOIN naar USD prijs?
De huidige prijs van JUNKCOIN naar USD is $ 0.00009714. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van JunkCoin Doge Real Name?
De marktkapitalisatie van JUNKCOIN is $ 91.84K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JUNKCOIN?
De circulerende voorraad van JUNKCOIN is 947.93M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JUNKCOIN?
JUNKCOIN bereikte een ATH-prijs van 0.00038741 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JUNKCOIN?
JUNKCOIN zag een ATL-prijs van 0.00005885 USD.
Wat is het handelsvolume van JUNKCOIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JUNKCOIN is -- USD.
Zal JUNKCOIN dit jaar hoger gaan?
JUNKCOIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JUNKCOIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:07:28 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

$103,160.98

$3,355.25

$158.82

$1.0002

$1.0002

$103,160.98

$3,355.25

$158.82

$2.2624

$0.16653

$0.00000

$0.00000

$0.03621

$0.01095

$0.00799

$0.2134

$0.0000000048843

$0.2236

$0.000009039

$0.000000000119

