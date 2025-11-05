BeursDEX+
De live jungle bay memes prijs vandaag is 0.00000169 USD. Volg realtime JBM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JBM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 JBM naar USD live prijs:

-7.70%1D
mexc
USD
jungle bay memes (JBM) live prijsgrafiek
jungle bay memes (JBM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000159
$ 0.00000159$ 0.00000159
24u laag
$ 0.00000183
$ 0.00000183$ 0.00000183
24u hoog

$ 0.00000159
$ 0.00000159$ 0.00000159

$ 0.00000183
$ 0.00000183$ 0.00000183

$ 0.00000466
$ 0.00000466$ 0.00000466

$ 0.00000159
$ 0.00000159$ 0.00000159

-0.82%

-7.71%

-27.39%

-27.39%

jungle bay memes (JBM) real-time prijs is $0.00000169. De afgelopen 24 uur werd er JBM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000159 en een hoogtepunt van $ 0.00000183, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JBM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000466, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000159 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JBM met -0.82% veranderd in het afgelopen uur, -7.71% in de afgelopen 24 uur en -27.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

jungle bay memes (JBM) Marktinformatie

$ 158.19K
$ 158.19K$ 158.19K

--
----

$ 158.19K
$ 158.19K$ 158.19K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

De huidige marktkapitalisatie van jungle bay memes is $ 158.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JBM is 93.24B, met een totale voorraad van 93243552077.89908. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 158.19K.

jungle bay memes (JBM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van jungle bay memes naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van jungle bay memes naar USD $ -0.0000008234.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van jungle bay memes naar USD $ -0.0000007946.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van jungle bay memes naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-7.71%
30 dagen$ -0.0000008234-48.72%
60 dagen$ -0.0000007946-47.02%
90 dagen$ 0--

Wat is jungle bay memes (JBM)?

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

jungle bay memes (JBM) hulpbron

Officiële website

jungle bay memes Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal jungle bay memes (JBM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je jungle bay memes (JBM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor jungle bay memes te bekijken.

Bekijk nu de jungle bay memes prijsvoorspelling !

JBM naar lokale valuta's

jungle bay memes (JBM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van jungle bay memes (JBM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JBM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over jungle bay memes (JBM)

Hoeveel is jungle bay memes (JBM) vandaag waard?
De live JBM prijs in USD is 0.00000169 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JBM naar USD prijs?
De huidige prijs van JBM naar USD is $ 0.00000169. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van jungle bay memes?
De marktkapitalisatie van JBM is $ 158.19K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JBM?
De circulerende voorraad van JBM is 93.24B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JBM?
JBM bereikte een ATH-prijs van 0.00000466 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JBM?
JBM zag een ATL-prijs van 0.00000159 USD.
Wat is het handelsvolume van JBM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JBM is -- USD.
Zal JBM dit jaar hoger gaan?
JBM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JBM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
