jungle bay memes (JBM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000159 $ 0.00000159 $ 0.00000159 24u laag $ 0.00000183 $ 0.00000183 $ 0.00000183 24u hoog 24u laag $ 0.00000159$ 0.00000159 $ 0.00000159 24u hoog $ 0.00000183$ 0.00000183 $ 0.00000183 Hoogste prijs ooit $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 Laagste prijs $ 0.00000159$ 0.00000159 $ 0.00000159 Prijswijziging (1u) -0.82% Prijswijziging (1D) -7.71% Prijswijziging (7D) -27.39% Prijswijziging (7D) -27.39%

jungle bay memes (JBM) real-time prijs is $0.00000169. De afgelopen 24 uur werd er JBM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000159 en een hoogtepunt van $ 0.00000183, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JBM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000466, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000159 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JBM met -0.82% veranderd in het afgelopen uur, -7.71% in de afgelopen 24 uur en -27.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

jungle bay memes (JBM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 158.19K$ 158.19K $ 158.19K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 158.19K$ 158.19K $ 158.19K Circulerende voorraad 93.24B 93.24B 93.24B Totale voorraad 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

De huidige marktkapitalisatie van jungle bay memes is $ 158.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JBM is 93.24B, met een totale voorraad van 93243552077.89908. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 158.19K.