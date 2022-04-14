JumpToken (JMPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JumpToken (JMPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JumpToken (JMPT) Informatie JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Officiële website: https://www.jumptask.io/ Whitepaper: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper

JumpToken (JMPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JumpToken (JMPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.02M $ 14.02M $ 14.02M Totale voorraad: $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M Circulerende voorraad: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.25M $ 30.25M $ 30.25M Hoogste ooit: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Laagste ooit: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 Huidige prijs: $ 0.982452 $ 0.982452 $ 0.982452 Meer informatie over JumpToken (JMPT) prijs

JumpToken (JMPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JumpToken (JMPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JMPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JMPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JMPT begrijpt, kun je de live prijs van JMPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van JMPT Wil je weten waar je JMPT naartoe gaat? Onze JMPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JMPT token!

