Julia Swarm Syndicate (JSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Julia Swarm Syndicate (JSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Julia Swarm Syndicate (JSS) Informatie Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework. Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework. Officiële website: https://www.swarmsyndicate.app/ Whitepaper: https://github.com/zhenwuuu/JuliaSwarmSyndicate Koop nu JSS!

Julia Swarm Syndicate (JSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Julia Swarm Syndicate (JSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.43K $ 11.43K $ 11.43K Totale voorraad: $ 964.95M $ 964.95M $ 964.95M Circulerende voorraad: $ 964.95M $ 964.95M $ 964.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.43K $ 11.43K $ 11.43K Hoogste ooit: $ 0.00107045 $ 0.00107045 $ 0.00107045 Laagste ooit: $ 0.00000918 $ 0.00000918 $ 0.00000918 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Julia Swarm Syndicate (JSS) prijs

Julia Swarm Syndicate (JSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Julia Swarm Syndicate (JSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JSS begrijpt, kun je de live prijs van JSS token verkennen!

Prijsvoorspelling van JSS Wil je weten waar je JSS naartoe gaat? Onze JSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JSS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!