JUJU (JUJU) Informatie JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth. Officiële website: https://jujulovesyou.com/

JUJU (JUJU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JUJU (JUJU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Totale voorraad: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Circulerende voorraad: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Hoogste ooit: $ 0.00119818 $ 0.00119818 $ 0.00119818 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over JUJU (JUJU) prijs

JUJU (JUJU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JUJU (JUJU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JUJU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JUJU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JUJU begrijpt, kun je de live prijs van JUJU token verkennen!

Prijsvoorspelling van JUJU Wil je weten waar je JUJU naartoe gaat? Onze JUJU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JUJU token!

