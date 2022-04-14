JUICY (JUICY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JUICY (JUICY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JUICY (JUICY) Informatie Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Officiële website: https://enjoyjuicy.com/ Koop nu JUICY!

JUICY (JUICY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JUICY (JUICY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 704.04K $ 704.04K $ 704.04K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 548.02M $ 548.02M $ 548.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Hoogste ooit: $ 0.065988 $ 0.065988 $ 0.065988 Laagste ooit: $ 0.00047565 $ 0.00047565 $ 0.00047565 Huidige prijs: $ 0.00127882 $ 0.00127882 $ 0.00127882 Meer informatie over JUICY (JUICY) prijs

JUICY (JUICY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JUICY (JUICY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JUICY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JUICY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JUICY begrijpt, kun je de live prijs van JUICY token verkennen!

Prijsvoorspelling van JUICY Wil je weten waar je JUICY naartoe gaat? Onze JUICY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JUICY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!