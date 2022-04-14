Juice Finance (JUICE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Juice Finance (JUICE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Juice Finance (JUICE) Informatie Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Officiële website: https://www.juice.finance/ Whitepaper: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Koop nu JUICE!

Juice Finance (JUICE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Juice Finance (JUICE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 214.46K $ 214.46K $ 214.46K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 262.80K $ 262.80K $ 262.80K Hoogste ooit: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002628 $ 0.0002628 $ 0.0002628 Meer informatie over Juice Finance (JUICE) prijs

Juice Finance (JUICE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Juice Finance (JUICE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JUICE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JUICE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JUICE begrijpt, kun je de live prijs van JUICE token verkennen!

Prijsvoorspelling van JUICE Wil je weten waar je JUICE naartoe gaat? Onze JUICE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JUICE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!