De live Judge MENTAL prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MENTAL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MENTAL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MENTAL

MENTAL Prijsinformatie

Wat is MENTAL

MENTAL officiële website

MENTAL tokenomie

MENTAL Prijsvoorspelling

Judge MENTAL logo

Judge MENTAL Prijs (MENTAL)

Niet genoteerd

1 MENTAL naar USD live prijs:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
Judge MENTAL (MENTAL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:07:15 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-5.33%

-40.04%

-40.04%

Judge MENTAL (MENTAL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MENTAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MENTAL hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MENTAL met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, -5.33% in de afgelopen 24 uur en -40.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) Marktinformatie

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

--
----

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,147.7990674
999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

De huidige marktkapitalisatie van Judge MENTAL is $ 10.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MENTAL is 999.99M, met een totale voorraad van 999985147.7990674. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.76K.

Judge MENTAL (MENTAL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Judge MENTAL naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Judge MENTAL naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Judge MENTAL naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Judge MENTAL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.33%
30 dagen$ 0-87.89%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Judge MENTAL (MENTAL)?

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Judge MENTAL (MENTAL) hulpbron

Officiële website

Judge MENTAL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Judge MENTAL (MENTAL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Judge MENTAL (MENTAL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Judge MENTAL te bekijken.

Bekijk nu de Judge MENTAL prijsvoorspelling !

MENTAL naar lokale valuta's

Judge MENTAL (MENTAL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Judge MENTAL (MENTAL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MENTAL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Judge MENTAL (MENTAL)

Hoeveel is Judge MENTAL (MENTAL) vandaag waard?
De live MENTAL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MENTAL naar USD prijs?
De huidige prijs van MENTAL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Judge MENTAL?
De marktkapitalisatie van MENTAL is $ 10.76K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MENTAL?
De circulerende voorraad van MENTAL is 999.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MENTAL?
MENTAL bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MENTAL?
MENTAL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MENTAL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MENTAL is -- USD.
Zal MENTAL dit jaar hoger gaan?
MENTAL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MENTAL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:07:15 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

