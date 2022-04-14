ju rugan (JU) Tokenomie
ju rugan (JU) Informatie
Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason ….
Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members.
Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world.
Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!
ju rugan (JU) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ju rugan (JU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
ju rugan (JU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van ju rugan (JU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal JU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel JU tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van JU begrijpt, kun je de live prijs van JU token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.