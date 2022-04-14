JPOW AI (JPOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JPOW AI (JPOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JPOW AI (JPOW) Informatie

JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform

Officiële website: https://www.jpow.ai/

JPOW AI (JPOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JPOW AI (JPOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 109.30K $ 109.30K $ 109.30K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 109.30K $ 109.30K $ 109.30K Hoogste ooit: $ 0.00261661 $ 0.00261661 $ 0.00261661 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010931 $ 0.00010931 $ 0.00010931 Meer informatie over JPOW AI (JPOW) prijs

JPOW AI (JPOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JPOW AI (JPOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JPOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JPOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JPOW begrijpt, kun je de live prijs van JPOW token verkennen!

