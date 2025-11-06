Joyless Boy (JOBOY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0
24u laag $ 0
24u hoog $ 0
Hoogste prijs ooit $ 0.00306979
Laagste prijs $ 0.00000468
Prijswijziging (1u) --
Prijswijziging (1D) --
Prijswijziging (7D) 0.00%

Joyless Boy (JOBOY) real-time prijs is $0.00000513. De afgelopen 24 uur werd er JOBOY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JOBOY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00306979, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000468 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JOBOY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Joyless Boy (JOBOY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.13K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.13K
Circulerende voorraad 999.06M
Totale voorraad 999,063,702.336779

De huidige marktkapitalisatie van Joyless Boy is $ 5.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JOBOY is 999.06M, met een totale voorraad van 999063702.336779. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.13K.