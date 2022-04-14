Joss Money (JMONEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Joss Money (JMONEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Joss Money (JMONEY) Informatie Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Officiële website: https://www.martplay.art/events/jmoney Whitepaper: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Koop nu JMONEY!

Joss Money (JMONEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Joss Money (JMONEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Totale voorraad: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Circulerende voorraad: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Hoogste ooit: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Laagste ooit: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Huidige prijs: $ 0.00244557 $ 0.00244557 $ 0.00244557 Meer informatie over Joss Money (JMONEY) prijs

Joss Money (JMONEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Joss Money (JMONEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JMONEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JMONEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JMONEY begrijpt, kun je de live prijs van JMONEY token verkennen!

Prijsvoorspelling van JMONEY Wil je weten waar je JMONEY naartoe gaat? Onze JMONEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JMONEY token!

