Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.

Jose (JOSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jose (JOSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Totale voorraad: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Circulerende voorraad: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.33K $ 22.33K $ 22.33K Hoogste ooit: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Laagste ooit: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Huidige prijs: $ 0.0021473 $ 0.0021473 $ 0.0021473 Meer informatie over Jose (JOSE) prijs

Jose (JOSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jose (JOSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JOSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JOSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JOSE begrijpt, kun je de live prijs van JOSE token verkennen!

