Jorkin (JORKIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jorkin (JORKIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jorkin (JORKIN) Informatie Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character. Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character. Officiële website: https://www.solanajorkin.com Koop nu JORKIN!

Jorkin (JORKIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jorkin (JORKIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 83.20K $ 83.20K $ 83.20K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 83.20K $ 83.20K $ 83.20K Hoogste ooit: $ 0.00796273 $ 0.00796273 $ 0.00796273 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Jorkin (JORKIN) prijs

Jorkin (JORKIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jorkin (JORKIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JORKIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JORKIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JORKIN begrijpt, kun je de live prijs van JORKIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van JORKIN Wil je weten waar je JORKIN naartoe gaat? Onze JORKIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JORKIN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!