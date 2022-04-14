JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JOOCE Memecoin Index (JMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JOOCE Memecoin Index (JMX) Informatie The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Officiële website: https://jooce.xyz Koop nu JMX!

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JOOCE Memecoin Index (JMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 753.77K $ 753.77K $ 753.77K Totale voorraad: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Circulerende voorraad: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 753.77K $ 753.77K $ 753.77K Hoogste ooit: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Laagste ooit: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Huidige prijs: $ 0.497808 $ 0.497808 $ 0.497808 Meer informatie over JOOCE Memecoin Index (JMX) prijs

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JOOCE Memecoin Index (JMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JMX begrijpt, kun je de live prijs van JMX token verkennen!

Prijsvoorspelling van JMX Wil je weten waar je JMX naartoe gaat? Onze JMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JMX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!