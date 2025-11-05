JOOCE (JOOCE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.52% Prijswijziging (1D) -10.40% Prijswijziging (7D) -21.66%

JOOCE (JOOCE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er JOOCE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JOOCE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JOOCE met -0.52% veranderd in het afgelopen uur, -10.40% in de afgelopen 24 uur en -21.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

JOOCE (JOOCE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 93.44K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 555.88K Circulerende voorraad 1.68B Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van JOOCE is $ 93.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JOOCE is 1.68B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 555.88K.