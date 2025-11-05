JOKE (JOKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Laagste prijs $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

JOKE (JOKE) real-time prijs is $0.00881758. De afgelopen 24 uur werd er JOKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JOKE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01210796, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00843962 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JOKE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

JOKE (JOKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Circulerende voorraad 500.00M 500.00M 500.00M Totale voorraad 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

De huidige marktkapitalisatie van JOKE is $ 4.41M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JOKE is 500.00M, met een totale voorraad van 999999999.794431. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.82M.