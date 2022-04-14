Joi (JOI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Joi (JOI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Joi (JOI) Informatie Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. app launch next week

Officiële website: https://myjoi.ai/

Joi (JOI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Joi (JOI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Hoogste ooit: $ 0.01560474 $ 0.01560474 $ 0.01560474 Laagste ooit: $ 0.0000040 $ 0.0000040 $ 0.0000040 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Joi (JOI) prijs

Joi (JOI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Joi (JOI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JOI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JOI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JOI begrijpt, kun je de live prijs van JOI token verkennen!

Prijsvoorspelling van JOI Wil je weten waar je JOI naartoe gaat? Onze JOI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JOI token!

