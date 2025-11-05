Joe Hat (HAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 18,925.4 Laagste prijs $ 154.98 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

Joe Hat (HAT) real-time prijs is $370.82. De afgelopen 24 uur werd er HAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HAT hoogste prijs aller tijden is $ 18,925.4, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 154.98 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HAT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Joe Hat (HAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 54.51K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 54.51K Circulerende voorraad 147.00 Totale voorraad 147.0

De huidige marktkapitalisatie van Joe Hat is $ 54.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HAT is 147.00, met een totale voorraad van 147.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 54.51K.