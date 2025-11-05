JobIess (JOBIESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.58% Prijswijziging (1D) +2.05% Prijswijziging (7D) -41.79% Prijswijziging (7D) -41.79%

JobIess (JOBIESS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er JOBIESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JOBIESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.01618855, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JOBIESS met +1.58% veranderd in het afgelopen uur, +2.05% in de afgelopen 24 uur en -41.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

JobIess (JOBIESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 927.81K$ 927.81K $ 927.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 927.81K$ 927.81K $ 927.81K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van JobIess is $ 927.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JOBIESS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 927.81K.