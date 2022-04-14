Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jito Staked SOL (JITOSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) Informatie The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Officiële website: https://www.jito.network/

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jito Staked SOL (JITOSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.21B $ 3.21B $ 3.21B Totale voorraad: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Circulerende voorraad: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.21B $ 3.21B $ 3.21B Hoogste ooit: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 Laagste ooit: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Huidige prijs: $ 270.54 $ 270.54 $ 270.54 Meer informatie over Jito Staked SOL (JITOSOL) prijs

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jito Staked SOL (JITOSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JITOSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JITOSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JITOSOL begrijpt, kun je de live prijs van JITOSOL token verkennen!

