Jingle (JINGLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Jingle (JINGLE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er JINGLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JINGLE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01915846, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JINGLE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Jingle (JINGLE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Circulerende voorraad 998.12M 998.12M 998.12M Totale voorraad 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

De huidige marktkapitalisatie van Jingle is $ 9.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JINGLE is 998.12M, met een totale voorraad van 998124333.179383. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.89K.