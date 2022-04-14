Jiffpom (JIFF) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Jiffpom (JIFF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Jiffpom (JIFF) Informatie

Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.

Officiële website:
https://jiffpom.meme/

Jiffpom (JIFF) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jiffpom (JIFF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 23.01K
Totale voorraad:
$ 99.42M
Circulerende voorraad:
$ 99.42M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 23.01K
Hoogste ooit:
$ 0.101729
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00023237
Jiffpom (JIFF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Jiffpom (JIFF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal JIFF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel JIFF tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van JIFF begrijpt, kun je de live prijs van JIFF token verkennen!

Prijsvoorspelling van JIFF

Wil je weten waar je JIFF naartoe gaat? Onze JIFF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.