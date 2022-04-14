JEXchange (JEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JEXchange (JEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JEXchange (JEX) Informatie JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Officiële website: https://jexchange.io Koop nu JEX!

JEXchange (JEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JEXchange (JEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 285.60K $ 285.60K $ 285.60K Totale voorraad: $ 180.46M $ 180.46M $ 180.46M Circulerende voorraad: $ 180.46M $ 180.46M $ 180.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 285.60K $ 285.60K $ 285.60K Hoogste ooit: $ 0.00959624 $ 0.00959624 $ 0.00959624 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00158261 $ 0.00158261 $ 0.00158261 Meer informatie over JEXchange (JEX) prijs

JEXchange (JEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JEXchange (JEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JEX begrijpt, kun je de live prijs van JEX token verkennen!

Prijsvoorspelling van JEX Wil je weten waar je JEX naartoe gaat? Onze JEX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JEX token!

