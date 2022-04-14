JETT CRYPTO (JETT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JETT CRYPTO (JETT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JETT CRYPTO (JETT) Informatie Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Officiële website: https://jettcrypto.in/ Whitepaper: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JETT CRYPTO (JETT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.54M $ 9.54M $ 9.54M Hoogste ooit: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Laagste ooit: $ 0.083634 $ 0.083634 $ 0.083634 Huidige prijs: $ 0.09544 $ 0.09544 $ 0.09544 Meer informatie over JETT CRYPTO (JETT) prijs

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JETT CRYPTO (JETT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JETT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JETT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JETT begrijpt, kun je de live prijs van JETT token verkennen!

Prijsvoorspelling van JETT Wil je weten waar je JETT naartoe gaat? Onze JETT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JETT token!

