jes (JES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in jes (JES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

jes (JES) Informatie straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining. straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining. Officiële website: https://www.jes.meme/ Koop nu JES!

jes (JES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor jes (JES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Totale voorraad: $ 991.90M $ 991.90M $ 991.90M Circulerende voorraad: $ 991.90M $ 991.90M $ 991.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over jes (JES) prijs

jes (JES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van jes (JES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JES begrijpt, kun je de live prijs van JES token verkennen!

Prijsvoorspelling van JES Wil je weten waar je JES naartoe gaat? Onze JES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JES token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!