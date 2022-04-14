jeo rogen (ROGEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in jeo rogen (ROGEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

jeo rogen (ROGEN) Informatie Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Officiële website: https://jeorogensol.xyz

jeo rogen (ROGEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor jeo rogen (ROGEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 462.17K Totale voorraad: $ 999.01M Circulerende voorraad: $ 999.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 462.17K Hoogste ooit: $ 0.00191537 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00046264

jeo rogen (ROGEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van jeo rogen (ROGEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROGEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROGEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROGEN begrijpt, kun je de live prijs van ROGEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van ROGEN Wil je weten waar je ROGEN naartoe gaat? Onze ROGEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROGEN token!

