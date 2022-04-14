Jellyverse (JLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jellyverse (JLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jellyverse (JLY) Informatie Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Officiële website: https://jellyverse.org/ Whitepaper: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf Koop nu JLY!

Jellyverse (JLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jellyverse (JLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 572.84K $ 572.84K $ 572.84K Totale voorraad: $ 512.54M $ 512.54M $ 512.54M Circulerende voorraad: $ 302.70M $ 302.70M $ 302.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 969.94K $ 969.94K $ 969.94K Hoogste ooit: $ 0.134589 $ 0.134589 $ 0.134589 Laagste ooit: $ 0.00177407 $ 0.00177407 $ 0.00177407 Huidige prijs: $ 0.00190141 $ 0.00190141 $ 0.00190141 Meer informatie over Jellyverse (JLY) prijs

Jellyverse (JLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jellyverse (JLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JLY begrijpt, kun je de live prijs van JLY token verkennen!

Prijsvoorspelling van JLY Wil je weten waar je JLY naartoe gaat? Onze JLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JLY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!