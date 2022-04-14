Jellification (JELLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jellification (JELLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jellification (JELLY) Informatie Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let’s make crypto more fun together with Jellification! Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let’s make crypto more fun together with Jellification! Officiële website: https://jellification.com Koop nu JELLY!

Jellification (JELLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jellification (JELLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Totale voorraad: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M Circulerende voorraad: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Hoogste ooit: $ 0.00023949 $ 0.00023949 $ 0.00023949 Laagste ooit: $ 0.00000485 $ 0.00000485 $ 0.00000485 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Jellification (JELLY) prijs

Jellification (JELLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jellification (JELLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JELLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JELLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JELLY begrijpt, kun je de live prijs van JELLY token verkennen!

