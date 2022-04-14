JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JellfFishCoin (JELLYFC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JellfFishCoin (JELLYFC) Informatie Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day. Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day. Officiële website: https://www.jellyfc.com/ Whitepaper: https://www.jellyfc.com/ Koop nu JELLYFC!

JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JellfFishCoin (JELLYFC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.96K $ 75.96K $ 75.96K Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.96K $ 75.96K $ 75.96K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over JellfFishCoin (JELLYFC) prijs

JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JellfFishCoin (JELLYFC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JELLYFC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JELLYFC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JELLYFC begrijpt, kun je de live prijs van JELLYFC token verkennen!

