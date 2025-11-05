Jeeteroo (JEET) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00034465 $ 0.00034465 $ 0.00034465 24u laag $ 0.00037607 $ 0.00037607 $ 0.00037607 24u hoog 24u laag $ 0.00034465$ 0.00034465 $ 0.00034465 24u hoog $ 0.00037607$ 0.00037607 $ 0.00037607 Hoogste prijs ooit $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Laagste prijs $ 0.00034465$ 0.00034465 $ 0.00034465 Prijswijziging (1u) -0.05% Prijswijziging (1D) -0.68% Prijswijziging (7D) -29.33% Prijswijziging (7D) -29.33%

Jeeteroo (JEET) real-time prijs is $0.00037074. De afgelopen 24 uur werd er JEET verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00034465 en een hoogtepunt van $ 0.00037607, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JEET hoogste prijs aller tijden is $ 0.00139124, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00034465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JEET met -0.05% veranderd in het afgelopen uur, -0.68% in de afgelopen 24 uur en -29.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Jeeteroo (JEET) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 114.00K$ 114.00K $ 114.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 370.51K$ 370.51K $ 370.51K Circulerende voorraad 307.49M 307.49M 307.49M Totale voorraad 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

De huidige marktkapitalisatie van Jeeteroo is $ 114.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JEET is 307.49M, met een totale voorraad van 999390795.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 370.51K.