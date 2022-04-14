Javsphere (JAV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Javsphere (JAV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Javsphere (JAV) Informatie This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Officiële website: https://leveragex.trade Whitepaper: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper

Javsphere (JAV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Javsphere (JAV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 958.45K Totale voorraad: $ 806.53M Circulerende voorraad: $ 277.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.79M Hoogste ooit: $ 0.405124 Laagste ooit: $ 0.00344199 Huidige prijs: $ 0.0034599

Javsphere (JAV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Javsphere (JAV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JAV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JAV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JAV begrijpt, kun je de live prijs van JAV token verkennen!

Prijsvoorspelling van JAV Wil je weten waar je JAV naartoe gaat? Onze JAV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JAV token!

